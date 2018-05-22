ليبيا.. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري استهدف بوابة أمنية

قتل جنديان من قوات #الجيش_الليبي وجرح اثنان آخران في حصيلة أولية، خلال هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، استهدف صباح الثلاثاء "بوابة الستين" جنوب غرب مدينة أجدابيا شرق #ليبيا.

وتزامنا مع التفجير الانتحاري، قامت مجموعة مسلحة بالهجوم على "بوابة أوجلة" التي تقع جنوب مدينة #بنغازي، وحرقها وخطف جندي من قوات الجيش المتمركزة بها.

وكانت "بوابة الستين" التي تتمركز فيها الكتيبة 152 مشاة، تعرّضت إلى عملية #تفجير_إرهابي مشابه يوم 9 مارس الماضي، أسفر عن إصابة عسكري وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

وأعلن #تنظيم_داعش، مسؤوليته عن أغلب الهجمات الإرهابية التي استهدفت هذه البوابة الأمنية خلال السنوات الأخيرة، وكانت بسيارات مفخخة.