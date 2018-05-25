بالفيديو.. تفجير سيارة مفخخة بشارع مزدحم وسط بنغازي

أكد مصدر عسكري من الجيش الليبي في تصريح لـ"العربية.نت"، سقوط عدد من القتلى والجرحى، إثر انفجار سيارة مفخخة في شارع جمال عبد الناصر وسط مدينة بنغازي شرق ليبيا.

وأضاف المصدر أن الانفجار وقع ليل الخميس في شارع يشهد ازدحاماً كبيراً خلال ليالي رمضان، ما يرجح سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف المدنيين.

وقتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب حوالي 20 آخرين بجروح في التفجير، الذي وقع قرب فندق تيبستي، وفق وكالة فرانس برس.

يشار إلى أن بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، تقع تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي، الذي يتزعمه القائد خليفة #حفتر ويمثل القوة المهيمنة في شرق البلاد.

وقد ظل الجيش الليبي يحارب متطرفين، بعضهم على صلة بتنظيمي #داعش و #القاعدة، وخصوما آخرين في بنغازي حتى آخر العام الماضي.

إلا أن حالة الأمن في بنغازي تحسنت منذ ذلك الحين، بعد هزيمة التنظيمات المتطرفة، لكن 35 شخصاً على الأقل قتلوا في تفجيرات بمسجدين في المدينة هذا العام.