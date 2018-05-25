جريمة تهز بنغازي.. طفل يقتل والده رمياً بالرصاص

أخذ المسدّس وتوجه إلى غرفة والده، وقام بإطلاق النار عليه وهو نائم في فراشه، حتّى مزق الرصاص جسده، هكذا قتل طفل لم يتجاوز عمره بعد 15 سنة أباه، في جريمة دموية هزّت مدينة بنغازي شرق ليبيا قبل 3 أيام، لم تنكشف خيوطها إلا الخميس.

وفجر مركز شرطة الفويهات على لسان ضابط التحقيق في القضية، عماد المشيطي، الخميس هذه المفاجأة، عندما أعلن إلقاء القبض على قاتل المواطن "صلاح يونس العبيدي" (47 سنة) داخل منزله بمنطقة الزيتون في بنغازي، ليتبين أن الجاني لم يكن إلا طفله الذي لم يتجاوز الـ15 سنة.

"انهار باكياً واعترف"

وقال المشيطي في بيان على صفحة المركز بموقع فيسبوك، إنه بعد جمع المعلومات والاستدلال والتحقيق وبجهود تحريات المركز، تبين أن "ابن المغدور به" هو القاتل، مضيفاً أنه حاول في البداية التهرب، ولكن بعد مواجهته بالأدلة انهار باكياً، واعترف بكامل تفاصيل الجريمة.

وبعد ارتكابه فعلته، حاول الطفل إخفاء الجريمة وتمويه رجال الشرطة، عندما قام بفبركة سيناريو من الخيال وتلقينه إلى أشقائه الأطفال من أجل إبعاد الشبهة عنه.

إذ زعم أن رجلاً ملثّما جاء إلى منزلهم وقام بقتل أبيهم، غير أن ارتباكهم وتضارب أقوالهم كشف ملابسات الجريمة، وأثبت ضلوع شقيقهم في جريمة القتل.

ولم تعرف بعد أسباب ودوافع إقدام هذا الطفل على قتل أبيه، رميا بالرصاص، يوم الأحد الماضي داخل شقته بحي الزيتون، وسط مدينة #بنغازي شرق #ليبيا.