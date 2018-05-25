ليبيا.. داعش يتبنّى تفجير بنغازي

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير الإرهابي، الذي استهدف فجر الجمعة، أحد الشوارع الرئيسية وسط مدينة بنغازي شرق ليبيا، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين.

وذكر بيان للتنظيم أن ذئاباً منفردة قامت في ولاية برقة باستهداف تجمّع لما وصفهم بـ"جند الطاغوت" بعملية انتحارية، أسقطت العشرات منهم بين قتيل وجريح، مهدّدا بشنّ هجمات أخرى في الأيام القادمة ضدّ قوات الجيش الليبي.

وكانت مدينة بنغازي، شهدت فجر الجمعة، ليلة دامية، بعد انفجار سيارة مفخّخة في شارع جمال عبد الناصر التجاري على مقربة من فندق تيبستي، نتج عنه مقتل ما لا يقلّ عن 7 مدنيين من بينهم 3 من عائلة واحدة وطفلة، وإصابة 20 آخرين.

وفي أقلّ من أسبوع، هذا ثاني هجوم يتبنّاه تنظيم داعش في ليبيا، بعدما أعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الثلاثاء الماضي بوابة عسكرية جنوب مدينة أجدابيا، بسيارة مفخخة، مما أدّى إلى مقتل جنديين وجرح آخر.