محاكمة صحافي "متحرش" تشغل المغرب.. و50 فيديو تثير الجدل

لا تزال قضية الصحافي #توفيق_بوعشرين، مدير جريدة "أخبار اليوم"، تشغل المغرب، لاسيما أن محاكمته عقدت الخميس، وقد أثارت جدلاً واسعاً.

فبعد أن اعتقلت الشرطة المغربية في 24 فبراير الماضي بو عشرين المعروف بافتتاحياته الناقدة للسلطات في البلاد، وأوقف قيد التحقيق، بدأت مساء الخميس جلسات محاكمته.

وتواصلت ليل الخميس في الدار البيضاء محاكمة الصحافي الملاحق بارتكاب "اعتداءات جنسية"، في جلسة مغلقة تخللها عرض أشرطة فيديو تعتبرها النيابة العامة أدلة تدين المتهم، بينما يطعن بصحتها فريق الدفاع عنه.

وأثارت تلك الأشرطة التي بلغ عددها 13 جدلاً كبيراً، إذ ادعى فريق الدفاع عن بوعشرين أنها لا تظهر أي اعتداء، بل توضح أن الفعل تم برضا الطرف الآخر.

في حين أكد وكيل الدفاع عن 4 مطالبات بالحق المدني في هذه القضية لفرانس برس أن بعض الفيديوهات أظهر محاولة بوعشرين اغتصاب إحدى الضحايا

موضوع يهمك اعتقلت الشرطة المغربية الجمعة الكاتب والصحفي توفيق بو عشرين المعروف بافتتاحياته الناقدة للسلطات في البلاد. واعتقل... المغرب.. اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين من مقر عمله المغرب العربي

يذكر أن بوعشرين أوقف بعد أن اتهمته امرأتان بالتحرش والاعتداء الجنسي، ووجهت إليه اتهامات تتعلق "بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر" و"الاستغلال الجنسي" و"هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي" و"استعمال وسائل للتصوير والتسجيل".

وكان بلاغ وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أشرف على الملف، أكد حجز 50 فيديو في مكتب بوعشرين أثناء إيقافه تؤكد الأفعال المنسوبة إليه، فيما أنكر الأخير أثناء مثوله أمام القاضي قبل أيام "علمه" بمصدر هذه الفيديوهات.

وتثير هذه القضية ردود فعل وتستقطب اهتمام الرأي العام في المغرب، لا سيما أن بوعشرين معروف بافتتاحياته الحافلة بالانتقادات.