إنقاذ 1500 مهاجر غير شرعي في البحر المتوسط

أعلن خفر السواحل الإيطاليون، الجمعة، إنقاذ نحو 1500 مهاجر غير شرعي في يومين في البحر الأبيض المتوسط خلال عمليات مختلفة، شملت سفن البحرية الإيطالية، والمنظمات غير الحكومية والوكالة الأوروبية فرونتكس.

والجمعة، أنقذت سبع عمليات منفصلة 1050 شخصاً كانوا على متن قوارب متهالكة.

وأفادت منظمتا "سي وتش" و"سي آي" الألمانيتان أنهما أنقذتا نحو 450 شخصاً كانوا متكدسين على متن ثلاثة زوارق. وخلال عملية التدخل الثالثة، أثار وصول زورق ليبي توترا.

وقفز بعض المهاجرين إلى الماء تجنباً لإعادتهم إلى #ليبيا. لكن الزورق الليبي لم يقترب وتم إنقاذ جميع المهاجرين من قبل المنظمتين غير الحكوميتين.

والخميس، أنقذت سفينة عسكرية إيطالية 69 مهاجراً نقلوا بعد ذلك إلى سفينة "أكواريوس" التابعة لمنظمة "أس أو أس" غير الحكومية ولمنظمة "أطباء بلا حدود".

بالإضافة إلى ذلك، أنقذت سفينة عسكرية برتغالية تعمل ضمن عملية "تريتون" التابعة للوكالة الأوروبية فرونتكس 296 مهاجرا الخميس بين ليبيا وتونس، وقادتهم الجمعة إلى بوزالو في جنوب صقلية.

يضاف هؤلاء إلى 10800 وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام الحالي، أي أقل بنسبة 80% تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، بفضل الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة اليسارية مع السلطات والميليشيات الليبية.

وخلال الفترة ذاتها، اعترض #خفر_السواحل الليبيون أكثر من 6500 مهاجر، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة التي أعلنت أن 383 #مهاجرا_غير_شرعي لقوا حتفهم منذ مطلع العام الحالي قبالة ليبيا.