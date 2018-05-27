المغرب.. حزب الأصالة والمعاصرة ينتخب أمينه العام

انتخب حزب الأصالة والمعاصرة (ليبرالي) أبرز أحزاب المعارضة في #المغرب، أمينا عاما جديدا هو #حكيم_بنشماش، بحسب ما أعلن الحزب، الأحد، عبر موقعه على الإنترنت.

وجرى انتخاب بنشماش أثناء دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب عقدت الليلة الماضية بسلا قرب العاصمة الرباط.

ويخلف الأمين العام الجديد في المنصب #الياس_العماري وهو ناشط سابق في صفوف اليسار المتطرف تولى بداية 2016 الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه في 2008 فؤاد علي الهمة، مستشار ملك المغرب.

ويعتبر بنشماش مقربا من العامري. وكان يرأس منذ 2015 مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان، وهو بالتالي رابع شخصية سياسية في المملكة.

وكما هو حال سلفه، فإن بنشماش المولود في منطقة الريف بشمال المغرب والناشط السابق في اليسار المتشدد، يقدم نفسه باستمرار باعتباره حصنا "حداثيا" أمام حزب العدالة والتنمية الإسلامي، القوة السياسية الأولى في المملكة.

وفي انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2017 حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بعد حزب العدالة والتنمية لكنه خسر لاحقا بعضا من تأثيره في الساحة السياسية لمصلحة التجمع الوطني للأحرار، الحزب الليبرالي الآخر الذي يحظى برضا القصر.