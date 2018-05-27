شاهد.. ضابط مغربي أهان مواطنا قبّل قدمه فجاء رد السلطات

في التفاتة إنسانية غير مسبوقة، قدم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للشرطة في #المغرب، السبت، في مكتبه في الرباط، "اعتذارا رسميا" لمواطن مغربي يسوق دراجة نارية ثلاثية العجلات تسمى في المغرب "تريبورتور" .

وأكد مصدر رفيع المستوى في #الشرطة_المغربية لمراسل "العربية"، أن الاعتذار جاء في أعقاب اعتداء لضابط شرطة بالسب والشتم، في مدينة الدار البيضاء، على المواطن المغربي.

وأكد الرجل الأول في الشرطة المغربية للمواطن المعتدى عليه، أن #ضابط_الشرطة_المعتدي جرى إيقافه عن العمل، وسيعرض على المجلس التأديبي.

كما فتحت النيابة العامة في المغرب تحقيقا قضائيا في الاعتداء الذي شاهده المغاربة في مقطع فيديو جرى تداوله خلال الأيام القليلة الماضية.

وقرار إدارة الشرطة، بحسب بيان صحافي للشرطة حصل مراسل "العربية" على نسخة منه، جاء في أعقاب ظهور ضابط الشرطة في فيديو يهين مواطنا مغربيا بكلام سوقي.

كما قبّل المواطن المغربي يدي ورجلي الشرطي، وتوسل إليه لكي لا يتم حجز دراجته النارية التي يشتغل عليها لكسب رزقه اليومي.