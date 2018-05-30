رئيس وزراء تونس يهاجم نجل الرئيس

اتهم رئيس وزراء تونس، يوسف الشاهد، الثلاثاء، نجل رئيس الجمهورية بتدمير الحزب الحاكم نداء #تونس وتصدير أزمة الحزب إلى مؤسسات الدولة.

ويأتي هذا الانتقاد بعد أيام من دعوة حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لنداء تونس، بإقالة حكومة الشاهد بدعوى فشلها في إنعاش الاقتصاد المنهك. ورفض حزب النهضة مطلب إقالة الشاهد قائلاً إن هذا الأمر يضرب الاستقرار في وقت تحتاج فيه الدولة إلى إصلاحات اقتصادية.

وهذا أول انتقاد مباشر من الشاهد المنتمي لنداء تونس إلى حافظ قائد السبسي، الذي يتهمه خصومه بالسعي لاستغلال نفوذه العائلي للسيطرة على أجهزة الدولة، وهو ما يرفضه السبسي الابن الذي يقول إنه يمارس حقا سياسيا متاحا للجميع.



وخسر نداء تونس مركزه كأول حزب في الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت هذا الشهر، وحل ثانيا وراء حزب النهضة. وخسر نداء تونس حوالي 900 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة مقارنة بانتخابات2014 البرلمانية.



وقال الشاهد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "حافظ قائد السبسي والمحيطون به دمروا نداء تونس.. الذي خسر حوالي مليون صوت في الانتخابات الأخيرة.. وأزمة الحزب ليست داخلية بل أثرت على مؤسسات الدولة".



ودعا الشاهد إلى إصلاح الحزب دعما للتوازن في الساحة السياسية في البلاد.