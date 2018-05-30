فيديو.. مغاربة عالقون بليبيا يتوسلون ترحيلهم من الجحيم

عاد ملف المغاربة العالقين في #ليبيا، من المهاجرين غير الشرعيين، إلى الواجهة من جديد، وسط نداءات أطلقها عشرات منهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلب المهاجرون المغاربة غير الشرعيين، المتواجدون في طرابلس، قبل أيام قليلة من السلطات المغربية التدخل لإرجاعهم إلى وطنهم المغرب.

ونشر الجهاز الليبي لمكافحة الهجرة غير القانونية، يوم الأحد شريط فيديو جديدا، لمغاربة يحكون معاناتهم لسنتين اثنتين متواصلتين، في مطاردة حلم الهجرة صوب أوروبا.

من جهتها، كشفت مصادر حكومية مغربية، عن ترتيبات جارية لتنظيم رحلة جوية هي الرابعة على التوالي، لإعادة المغاربة العالقين في ليبيا.

ومن المتوقع تنظيم الرحلة الجديدة، قبل عيد الفطر السعيد.

يذكر أن المغرب نظم 3 رحلات جوية، مكنت 800 مهاجر غير قانوني من الرجوع إلى المغرب.

ويحاول مغاربة العبور صوب إيطاليا، بطريقة غير شرعية، عبر البحر الأبيض المتوسط، مروراً عبر ليبيا، ما يسبب العديد من المشكلات، لا سيما حين يتم إلقاء القبض عليهم من قبل أجهزة مكافحة الهجرة.