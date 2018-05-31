تونس.. إحباط هجوم إرهابي على مركز حدودي مع الجزائر

نجحت قوات الأمن التونسي في إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف مركزاً أمنياً على الحدود الغربية مع الجزائر.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، في بيان لها، أن "قوات الحرس الوطني بالمركز الحدودي بالصري التابع للفرقة الحدود البرية بمنطقة حيدرة من ولاية القصرين، الذي يبعد على رسم الحد التونسي الجزائري بحوالي 600 متر، تفطنت إلى مجموعة إرهابية تتراوح بين ثلاثة وأربعة عناصر تحاول الاقتراب زحفا على بعد 300 متر من المركز المذكور، ومجموعة إرهابية ثانية مكونة من نفس العدد تقوم بعملية التغطية، وذلك في محاولة لاستهداف المركز".

وأضافت أن قوات الحرس الوطني بالمركز قامت بإطلاق النار باتجاه عناصر المجموعتين ما أجبرهم على الانسحاب والفرار تجاه #الحدود_الجزائرية_التونسية وتحديدا باتجاه غابة محاذية للمركز.

وذكر البيان أنه تم توجيه وحدات تعزيز للمركز من جانب إقليم الحرس الوطني بالقصرين، بمشاركة وحدات عسكرية والتنسيق مع السلط الأمنية الجزائرية لمحاولة ضبط عناصر المجموعتين.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف هذا المركز الحدودي من قبل مجموعات المسلّحة، وقد تمّ إحباط جميع محاولاتها ومخططاتها لتنفيذ عمليات إرهابية.

وتخوض قوات من الأمن والجيش التونسيين اشتباكات متواترة ضدّ بقايا مجموعات إرهابية صغيرة تمّ القضاء على أغلب قياداتها سواء التي تتبع "كتيبة عقبة بن نافع" الموالية لتنظيم القاعدة، أو "جماعة جند الخلافة" التابعة لتنظيم داعش، والتي تتخذّ من المناطق الجبلية على الحدود مع الجزائر موقعا للتمركز ونقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية سواء في #تونس أو #الجزائر.