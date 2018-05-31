قتال "غير مسبوق" في مدينة درنة الليبية

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير ، اليوم الخميس، إن القتال في مدينة درنة الليبية وصل مستويات غير مسبوقة بغارات جوية وقصف لمناطق سكنية واشتباكات ضارية على الأرض.

وأضاف المكتب أن هناك نقصا حادا في المياه والطعام والدواء، وأن الكهرباء والمياه مقطوعة بالكامل عن 125 ألفا تقريبا من سكان درنة التي يحاصرها الجيش الوطني الليبي منذ تموز/يوليو 2017.

يشار إلى أن درنة لا تزال الوحيدة بين مدن شرق #ليبيا الخارجة عن سيطرة الجيش الوطني.

ومطلع أيار/مايو الجاري، أعلن قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، بدء عملية عسكرية "لتحرير" مدينة #درنة الخاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وقال حفتر "نبشركم بأن ساعة الصفر لتحرير درنة قد دقت، وأن قواتكم تدك الآن معاقل الإرهاب" في هذه المدينة التي تبعد أكثر من ألف كلم شرق العاصمة طرابلس.