الشباكية عروس يبحث عنها جميع المغاربة في الأسواق برمضان

في أسواق #رمضان في #المغرب، تشد محلات صناعة الحلويات المغربية الرمضانية، المتسوقين بروائحها وبمنظرها.

وتتصدر حلوى الشَبَاكِيَةِ المشهد رمضانيا في المغرب، لمذاقها المحلى بالعسل، فيحقق صناعها انتعاشبا اقتصاديا موسميا.

في ركن من محل حلوى #الشباكية، لا يتوقف العمل في تشبيك خيوط عجينة هذه الحلوى الرمضانية.

فيتحول العجين بعد حياكة يدوية دقيقة وسريعة وبمهارة الحرفي، وقليه في الزيت، لحلوى بالعسل.

ولا يتوقف الشباب في نهار رمضان، عن صناعة ورق المحاشي المغريية؛ وأشهرها #البْرِيوَاتْ.

فلا يمكن أن يخلو بيت مغربي من ورق المحاشي في رمضان.

وتتغير عادات في أسواق رمضان، في المغرب، خاصة وسط الأسواق الشعبية، ترتفع روائح الطازج من حلويات رمضان، من الذي يحضر يوميا أمام نظر الزبائن.

وعن أسعار الشباكية، فهي 3 دولارات للكيلوغرام الواحد، من الحلوى العادية، فيما يصل إلى 6 دولارات من الشباكية باللوز، في الأسواق الشعبية المغربية.