ليبيا.. مقتل فتاة في هجوم مسلح على أجدابيا

قتلت فتاة ليبية وجرح 5 من أفراد عائلتها تزامن مرورهم مع هجوم مسلّح استهدف، صباح السبت، بوابة أمنية ومركزا للشرطة، في منطقة القنان جنوب مدينة #أجدابيا شرق ليبيا.

وقالت مديرية أمن مدينة أجدابيا في بيان إن "نحو 5 سيارات رباعية الدفع ومسلحة تابعة للجماعات الإرهابية يشتبه في انتمائها لسرايا إرهاب بنغازي، هاجمت أسرة على طريق الكسارات جنوب مدينة أجدابيا، بوابة القنان ممّا أدى لاستشهاد فتاة وإصابة 5 آخرين من أفراد عائلتها".

وأحرق المهاجمون مركز الشرطة وعددا من السيارات التابعة له أثناء الهجوم، قبل أن يلوذوا بالفرار بعد اشتباكات مع قوات #الجيش_الليبي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعات الإرهابية البوابات الأمنية وتمركزات قوات الجيش بمدينة أجدابيا منذ دحرهم من منطقة #الهلال_النفطي ومدينة #بنغازي.

وفي 22 مايو/أيار الماضي شنّ تنظيم #داعش هجوما بسيّارة مفخخة على بوابة الستين جنوب أجدابيا أسفر عن مقتل جنديين.