إصابة 8 بعد تجاوز طائرة عسكرية جزائرية مدرج الهبوط

قالت قنوات تلفزيونية جزائرية إن ثمانية من أفراد طاقم #طائرة_عسكرية أصيبوا بعد أن تجاوزت طائرتهم المدرج عند هبوطها في مطار #بسكرة.

وعرضت قنوات إخبارية خاصة منها النهار والجزائر نيوز صورا للطائرة - وهي طائرة نقل عسكرية من طراز سي 130 هيركوليز - وهي منقسمة من المنتصف بالمطار الواقع على بعد 450 كيلومترا جنوبي العاصمة #الجزائر.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول الحادث الذي وقع اليوم الأحد.

وفي أبريل / نيسان، #تحطمت_طائرة نقل عسكرية جزائرية بعد إقلاعها من مطار #بوفاريك، جنوبي الجزائر، ما أسفر عن مقتل 257 شخصا، في أسوأ كارثة طيران تشهدها الجزائر.