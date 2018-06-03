ارتفاع عدد ضحايا غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس إلى 46

قالت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الأحد، إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بعد غرق سفينة مكتظة بالمهاجرين قبالة سواحل تونس ارتفع إلى 46.

وكانت تونس أعلنت في وقت سابق أنه تم انتشال جثث 35 مهاجراً، وإنقاذ 68 آخرين كانوا على متن مركب صيد "بصدد الغرق"، قبالة السواحل الجنوبية لتونس.

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان، إن مركباً لمهاجرين غير شرعيين "كان بصدد الغرق" ليل السبت - الأحد قبالة السواحل مقابل سواحل محافظة صفاقس (جنوب)، مشيرة إلى أنه "تم إنقاذ 67 منهم، من بينهم تونسيون وأجانب، كما تم انتشال 11 جثة في حصيلة أولية".

كما أكدت الداخلية أنها تلقت "طلب استغاثة يوم 2 حزيران/يونيو 2018 على الساعة 22.45 (21.45 بتوقيت غرينتش) بخصوص تواجد مركب صيد بعرض سواحل قرقنة (جنوب) على متنه مجموعة من المجتازين بصدد الغرق".

وتابعت: "تحولت الوحدات البحرية العائمة التابعة للحرس الوطني بصفاقس ووحدات جيش البحر إلى مكان المركب الذي تبين أنه على بعد حوالي خمسة أميال بحرية (نحو 10 كيلومترات) عن جزيرة قرقنة و16 ميلاً بحرياً (نحو 32 كلم) على سواحل مدينة صفاقس".

وأوضحت أن "عمليات البحث من قبل خفر السواحل وجيش البحر تتواصل بمشاركة طائرة عسكرية وغواصين تابعين للجيش الوطني والحماية المدنية".