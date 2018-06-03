وزير الداخلية الإيطالي يهاجم تونس: يصدرون المجرمين

اتهم وزير الداخلية الإيطالي الجديد #ماتيو_سالفيني، الأحد، #تونس بأنها تصدر إلى بلاده المدانين بأحكام جنائية.

جاء ذلك حسب ما نقله التلفزيون الحكومي عن سالفيني، وهو زعيم حركة #رابطة_الشمال اليمينية أيضاً، في أول زيارة له إلى #صقلية (أقصى الجنوب) للوقوف على الوضع في الجزيرة في ظل استمرار الهجرة غير الشرعية بحراً.

وقال سالفيني: "تونس بلد حر وديمقراطي لكنه لا يقوم بتصدير الأشخاص المحترمين، بل في أحيان كثيرة المدانين بأحكام جنائية بالسجن".

وتابع: "سأتحدث إلى نظيري التونسي حول وجود المهاجرين التونسيين غير الشرعيين، إذ لا يبدو لي أن هناك حروبا أو أوبئة أو مجاعات في تونس".

ولم يصدر عن السلطات التونسية تعقيب فوري على تصريحات وزير الداخلية الإيطالي.

وفي سياق متصل، أوضح سالفيني أن "الكثير من الإيطاليين ليس لديهم المأوى المناسب، وليس من المعقول والحال كذلك توفير المسكن لنصف القارة الإفريقية"، حسب تعبيره.

وحول طريقة التعامل مع الهجرة غير الشرعية، قال وزير الداخلية الإيطالي: "لن نلجأ إلى العنف أبداً، فهو ليس الوسيلة لحل المشاكل القائمة أمامنا. أريد العمل حتى يتم احترام القوانين أو تغيير القوانين التي تكافئ المجرمين".