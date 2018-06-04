السلطات المغربية تكشف سبب فساد أضاحي العيد العام الماضي

توصل مراسل قناة "العربية" في المغرب بمقطع فيديو صوّر في سوق قروي يظهر استمرار بيع مواد غير قانونية يستعملها مربو المواشي لتسمين الخرفان.

وتظهر في الفيديو علب أدوية تُباع في وضح النهار لتسمين الأضاحي التي يجري إعدادها.

وأخيرا ومع اقتراب موسم أسواق عيد الأضحى، اعترفت الحكومة المغربية بأن استعمال حبوب غير قانونية للتسمين من قبل مربي الماشية، هي سبب الشكاوى التي عبر عنها المغاربة بعد تعفن الأضاحي في اليوم الثاني لعيد الأضحى في العام الماضي.

وكشفت كل من الهيئة الوطنية للصيادلة في المغرب ووزارة الفلاحة أن حبوب منع الحمل والأدوية المحفزة للبناء العضلي للإنسان، تقف وراء تعفن أضاحي عيد الأضحى للعام الماضي.

وتستعد وزارة الفلاحة والصيد البحري في المغرب لعيد الأضحى المقبل عبر إجراءات جديدة لمحاربة كل ما يستعمل من حبوب وأدوية غير قانونية، في تسمين خرفان العيد. وتعهدت الحكومة بتكثيف الأبحاث الميدانية لمحاربة الغش في الأضاحي.