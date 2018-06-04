فيديو..الجيش الليبي يدخل أحياء درنة

سيطرت قوات #الجيش_الليبي على أكبر أحياء مدينة #درنة، وذلك بعد قتال استمر لأيام ضد ما يسمى تنظيم "مجلس شورى درنة" الذي يضم في صفوفه عناصر من #تنظيم_القاعدة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت اليوم الاثنين على الصفحات التابعة للقيادة العامة للجيش بمواقع التواصل الاجتماعي، الجنود وآلياتهم وهم يقطعون خطواتهم الأولى وسط المدينة، ووثّقت للحظات التحامهم بالأهالي الذين استقبلوهم بحفاوة كبيرة، مردّدين عبارات الترحيب والتهليل، فرحا بطرد الإرهابيين من أحيائهم وقرب تخليص المدينة من قبضة الإرهابيين.

ومع تمركز قوات الجيش بمواقعها داخل أحياء درنة، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي بداية نهاية الجماعات الإرهابية في المدينة التي استباحتها بعد سقوط نظام معمر القذافي، وقالت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "لم يتبق إلا القليل، درنة تعود لأحضان الوطن".

وكان الجيش الليبي أطلق بداية الشهر الماضي عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة درنة الاستراتيجية من سيطرة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود وإنهاء وجودها.