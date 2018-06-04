مصراتة وتاورغاء تطويان صفحة عداء دام 7 سنوات

أبرم اتفاق صلح بين مدينتي مصراتة وتاورغاء الليبيتين، بعد عداوة دامت 7 سنوات على خلفية مساندة ومناصرة أبناء تاورغاء لكتائب الزعيم الراحل معمر القذافي ضد ثوار مدينة مصراتة خلال أحداث ثورة 2011.

وفي وقت متأخر من أمس الأحد، وقّع ممثلون عن المدينjين ميثاقا يكفل عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم على أن تتولى المنطقة الوسطى ومديرية أمن مصراتة مسؤولية تأمين دخولهم، كما ينص الاتفاق على التنسيق مستقبلاً بين المدينتين في القرارات ذات المصلحة العامة.

ومع بدء تنفيذ بنود هذا الاتفاق، سيصبح بإمكان حوالي 40 ألف ليبي نازح العودة إلى بلدتهم الخالية الواقعة جنوب مدينة مصراتة، بعد حوالي 7 سنوات من السكن في مخيمات في منطقتي "بوابة العشرين" شرق سرت و"قرارة القطف" غرب بني وليد، أو في ضواحي العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.

وبدأت الأزمة بين المدينتين الجارتين منذ عام 2011، عندما قامت قوات مصراتة بطرد أهالي مدينة تاورغاء من منازلهم، عقاباً لهم وانتقاماً منهم لوقوفهم في صف معمر القذافي خلال أحداث الثورة الليبية ضد ثوار مصراتة، وضلوعهم في مقتل العديد من أبنائها خلال العمليات العسكرية التي قادتها كتائب القذافي.

وكان أهالي تاورغاء حاولوا شهر فبراير الماضي العودة إلى مدينتهم، لكنّهم فوجئوا بقوات من مصراتة تعترضهم وتمنعهم من الدخول، بسبب رفضهم بعض بنود الاتفاق الذي أشرفت عليه حكومة الوفاق، لكن ميثاق الصلح الأخير الذي تم التوقيع عليه مساء الأحد بين المدينتين لا توجد معارضة كبيرة له، فقد رحّبت الجماعات الممثلة للمدينتين به وباركت لانتهاء الأزمة بينهما.

في هذا السياق، أعلن المجلس المحلي لمدينة تاورغاء أن جميع المكونات الاجتماعية لمدينة مصراتة ترحب بعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم، وترحب بنهاية عداوة سنوات بين المدينتين.

بدوره، بارك المجلس الرئاسي في بيان له أمس الأحد التوقيع على ميثاق الصلح بين المدينتين، واعتبر رئيسه فايز السراج أن هذا الصلح هو "خطوة نحو مصالحة وطنية تفتح الطريق نحو عودة جميع الليبيين النازحين داخل البلاد وخارجها إلى مدنهم وبيوتهم"، داعيا الجميع إلى الخروج من أسر الماضي والتطلع إلى المستقبل.