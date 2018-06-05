نساء الفراولة المغربيات يطالبن في إسبانيا بإنصافهن

أعلن المغرب عن اتجاه حكومي لنظام تعامل جديد مع العاملات المغربيات الموسميات في حقول الفراولة في الجنوب الإسباني.

وفي جواب مكتوب على سؤال لبرلماني مغربي اطلع عليه مراسل قناة "العربية"، أوضح محمد يتيم وزير التشغيل المغربي أن الحكومة تعمل على توفير "الحماية والدعم "للعاملات المغربيات، في "حال تعرضهن لممارسات غير لائقة".

وفي سابقة من نوعها، كانت الصحافة الإسبانية قد نقلت شهادات عاملات مغربيات موسميات في الجنوب الإسباني، تحدثن عن "تعرضهن للاستغلال الجنسي" من مشغليهم الإسبان.

وتشتغل في حقول الفراولة والفواكه في إسبانيا حاليا، باتفاق حكومي بين الرباط ومدريد، حوالي 11 ألف عاملة موسمية.

وفي تعليق حكومي، أعلن وزير التشغيل المغربي أن الرباط "تنتظر نتائج التحقيق القضائي في إسبانيا"، مضيفاً أن الإسبان مهتمون بزيادة عدد #العاملات_الموسميات في حقول الفواكه في منطقة لاويلفا في إقليم الأندلس في جنوب المملكة الإسبانية.

ومن جهتهن، شاركت عشرات من النساء العاملات الموسميات في الحقول الإسبانية في وقفة احتجاجية سلمية.

كما تقدمت النساء بشكوى رسمية للشرطة الإسبانية ضد المشغلين الإسبان "لانتهاكهم الشروط القانونية للعمل".

من جهتها، أقرت الحكومة الإسبانية بوجود ضحايا بين #العاملات_المغربيات الموسميات في حقول الفراولة.