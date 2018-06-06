موظفو شركة حليب يناشدون المغاربة لإيقاف المقاطعة

في سابقة من نوعها، شارك لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والتدبير في المغرب، مساء الثلاثاء في وقفة احتجاجية سلمية، ورفع شعارات مع موظفي شركة لإنتاج الحليب.

وطلب الوزير الداودي من المواطنين المغاربة إيقاف حملة المقاطعة ضد منتجات استهلاكية لأنها "تهدد الاقتصاد" المغربي، حسب تعبيره.

من جهتهم، طالب موظفو شركة إنتاج الحليب، عبر العشرات من الشعارات، المواطنين بالتوقف عن المشاركة في حملة المقاطعة الشعبية، ضد منتجات شركة الحليب.

وشارك في أول وقفة من نوعها، منذ انطلاق حملة المقاطعة، مئات من العمال من شركة صناعة الحليب ومشتقاته، قدموا من مدن مغربية مختلفة.

وقبالة مقر البرلمان المغربي، رفع عمال الشركة ليلاً أصواتهم لأكثر من ساعتين من الزمن، في رسائل للمستهلكين المغاربة، بأن المقاطعة تعني قطع أرزاقهم.

وفي تصريحات لقناة "العربية"، أكد عمال شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، أن استمرار حملة المقاطعة يهددهم في عملهم، لأن شركة الحليب سرّحت 900 من المستخدمين المؤقتين، في سياق التداعيات السلبية للمقاطعة.

ففي سابقة احتجاجية جماعية في المغرب، انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي، يقاطع المغاربة 3 شركات، منها شركة إنتاج الحليب ومشتقاته، ويطالبون بتخفيضات في أسعار المنتجات.

وتتعرض شركة الحليب وأخرى لتعبئة المياه وثالثة لتوزيع المحروقات، لأكبر حملة مقاطعة شعبية في المغرب.