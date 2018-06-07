أميركا تعلن تصفية قيادات بارزة لداعش في ليبيا

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (الأفريكوم)، أنها نفذت ضربة جوية دقيقة في #ليبيا، أسفرت عن مقتل قيادات بارزة لتنظيم داعش في مدينة #بني_وليد شمال غربي البلاد.

وقالت #الأفريكوم في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت مساء الأربعاء، إن " القوات الأميركية وبالتنسيق مع #حكومة_الوفاق الوطني، نفذت غارة جوية شديدة الدقة فجر اليوم، أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين من تنظيم الدولة قرب مدينة بني وليد"، نافية سقوط ضحايا من المدنيين في هذه الضربة.

وقتل 4 إرهابيين في هذه الغارة الجوية التي استهدفت المركبة التي كانت تقلّهم، أبرزهم عبد العاطي الشتيوي بوسته الملقب بـ" #الكيوي" الذي يعد أحد أكبر قيادات تنظيم داعش في مدينة سرت قبل فراره منها، بعد تحريرها في ديسمبر 2016 من طرف قوات "البنيان المرصوص" بإسناد جوي أميركي، إلى جانب معاونيه وهم: محمد ونيس أبوستة وسليم أحويته ومعتوق المستيره.

ومنذ تولي الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب السلطة في يناير 2017، نفذ الطيران الأميركي عدّة ضربات جوية في ليبيا، استهدفت معسكرات تنظيمي #داعش و #القاعدة، كانت آخرها شهر مارس الماضي في منطقة أوباري جنوب غربي ليبيا، حيث قتل اثنان من قادة تنظيم_القاعدة في المغرب.

وفي هذا السياق، أشارت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا إلى أنها "لن تتوانى في مهمتها المتمثلة في تحطيم وتعطيل وتدمير المنظمات الإرهابية وتحقيق الاستقرار في المنطقة"، مؤكدة التزامها بالحفاظ على الضغط المستمر على شبكة الإرهاب ومنع الإرهابيين من إنشاء ملاذ آمن خاصة في ليبيا.