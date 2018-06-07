شاهد.. الجيش الليبي يطارد بقايا جماعات إرهابية بدرنة

يواصل #الجيش_الليبي حربه اليومية على #الإرهاب في درنة، بعد دخوله إلى أحياء المدينة، أين تستمر قواته في مطاردة المسلحين التابعين لتنظيم القاعدة لطردهم من مواقعهم.

وأظهر مقطع #فيديو نشرته شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش، الخميس، مشاهد لاقتحام وحدات الجيش الليبي أزقة وأحياء مدينة #درنة وخوضها اشتباكات عنيفة مع بقايا الجماعات الإرهابية بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

وبعد شهر من انطلاق العملية العسكرية، يقترب الجيش الليبي من تحرير مدينة درنة، المعقل التاريخي لتنظيم القاعدة في

#ليبيا، بشكل كامل وإعادة الحياة الطبيعية إليها، بعد أن سيطرت قوّاته على أكثر من 75% من مساحة المدينة التي تقع شرق ليبيا.

وكان خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، أعلن الاثنين الماضي، عن انطلاق المرحلة الثانية من العمليات العسكرية لتحرير المدينة، مؤكدا اقتراب ساعة الحسم وقرب إعلان درنة مدينة خالية من الإرهاب.