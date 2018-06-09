المغرب ينقذ 472 مهاجراً في مياه المتوسط

أعلنت القوات المسلحة المغربية أن البحرية أنقذت نحو 472 مهاجراً غير شرعي كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا ليل الجمعة- السبت قبالة سواحل المملكة.

وأفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة السبت أن "البحرية الملكية قدمت المساعدة في مياه البحر المتوسط والمحيط الأطلسي لعدد من القوارب التي كانت تواجه صعوبات، ما أمكن إنقاذ 472 مرشحاً للهجرة السرية بينهم 28 امرأة و27 قاصراً وثلاثة رضع".

وأضاف من دون تحديد جنسياتهم أن جميع "المهاجرين أعيدوا سالمين إلى الميناء، وكذلك أعيدت آليات الإبحار المستعملة".

ويحاول آلاف المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، الوصول إلى إسبانيا عبر المغرب في قوارب ليست مصممة للملاحة في أعالي البحار.

ويتم استخدام طريق إسبانيا عبر المغرب بشكل متزايد من قبل المهاجرين الأفارقة الذين يتجنبون ليبيا الغارقة في الفوضى وحيث تعرض العديد منهم لسوء المعاملة، وفقاً لمنظمات غير حكومية.

وكان المغرب اعتمد عام 2013 "سياسة جديدة للهجرة"، ونظم حملتين لتسوية أوضاع الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين وغالبيتهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.