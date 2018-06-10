مقتل مفتي "مجاهدي درنة".. بعد قصف الجيش الليبي لمنزله

قتل القيادي المصري البارز بتنظيم #القاعدة #عمر_رفاعي_سرور ، خلال المواجهات التي دارت بمنطقة شيحا السبت، بين قوات الجيش الليبي وعناصر مجلس "شورى مجاهدي درنة".

وأعلنت مواقع وصفحات مقربة من تنظيم القاعدة، فجر الأحد، بشكل رسمي نبأ مقتله خلال قصف بنيران الجيش الليبي استهدف منزله، كما اعترفت بمقتل المدعو "عبد السلام العوامي" خطيب مسجد حي 400 بدرنة والقاضي بالتنظيم "أبي بوزيد الشلوي".

المفتي الشرعي لمجاهدي درنة

ويعد "عمر" المكنى "أبو عبدالله المصري" المفتي الشرعي لمجلس "شورى مجاهدي درنة " والمرجعية الشرعية لأغلب التنظيمات المتطرفة في ليبيا والموالية لتنظيم القاعدة، من أبرز القيادات الإرهابية الأجنبية في ليبيا وأهم المطلوبين للسلطات المصرية، بعد صدور الكثير من الأحكام بحقه.

وتورط "عمر" (39 سنة ) في عمليات إرهابية دامية ضد مصر، إذ تؤكد المعلومات الليبية والمصرية أنه الشريك الرئيسي لهشام عشماوي، الإرهابي المصري، مؤسس تنظيم "المرابطون"، الذي نفذ عمليات إرهابية ضد مصر، كما اشتهر بالعديد من الفتاوى التكفيرية بحق الجيش والشرطة المصرية الذين وصفهم في خطابته بـ"الطواغيت".

وبعد أن أصبح ملاحقا من الأمن المصري، هرب "عمر" إلى مدينة #درنة #شرق_ليبيا منذ عام 2014 ، وأصبح أهم قيادات القاعدة في المدينة ومصدر قوة للتنظيم.

وبالتزامن مع تساقط رؤوس الإرهاب في درنة، تواصل قوات الجيش الليبي تقدمها لتطهير آخر معاقل الجماعات الإرهابية، في انتظار الإعلان عن تحريرها بشكل كامل خلال الأيام القادمة.