الجيش الليبي: تحرير درنة بالكامل خلال ساعات

أعلن العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الساعات القادمة ستشهد إعلان تحرير مدينة #درنة من قبضة الجماعات الإرهابية.

وأكد في اتصال مع قناة "الحدث" مساء الأحد أن الإعلان عن استعادة درنة سيتم في الساعات القليلة المقبلة.

كما أضاف أن قوات الجيش تعمل على تطهير آخر جيوب الإرهابيين وسط المدينة، وأن المعركة شارفت على الانتهاء مع مواجهة كبار قادة تنظيم #القاعدة من ليبيين وأجانب في المدينة.

يذكر أن تنظيم القاعدة في درنة، شرق البلاد، شهد ضربات موجعة في الأيام الأخيرة، فقد تمكن الجيش الليبي قبل أيام من اعتقال المسؤول الأمني للتنظيم يحيى الأسطى عمر. كما تم استهداف مفتي مجاهدي درنة، القيادي المصري البارز بتنظيم #القاعدة #عمر_رفاعي_سرور خلال المواجهات التي دارت بمنطقة شيحا السبت، بين قوات الجيش الليبي وعناصر مجلس "شورى مجاهدي درنة" التابع للقاعدة.

وكان الجيش الليبي أعلن الأسبوع الماضي السيطرة على 75% من المدينة ودخوله الأحياء الشرقية للمدينة والسيطرة على أجزاء منها، وذلك بعد السيطرة على كل منافذ المدينة.