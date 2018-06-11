الجيش الليبي يتقدم في درنة.. ولم يتبق إلا جيوب

أعلنت قوات الجيش الليبي، سيطرتها على عدة أحياء في مدينة درنة متعهدة بـ"تحرير كامل" المدينة التي تسيطر عليها فصائل متطرفة.

وينفذ الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر منذ 7 أيار/مايو عملية عسكرية للسيطرة على درنة، المنطقة الوحيدة في شرق ليبيا.

وقال العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي إن "الجيش الوطني الليبي يسيطر على أكثر المدينة لكن هناك بعض جيوب المقاومة".

وأضاف المسماري لفرانس برس أن "العمليات الآن تتلخص في التمشيط ومطاردة العناصر الإرهابية".

ودعا المسماري العائلات التي نزحت من المدينة للعودة إلى منازلها في "المناطق المحررة".

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا إنها وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي أوصلت مساعدات إلى ستة آلاف شخص في حي باب طبرق في غرب درنة وإلى آلاف الأشخاص غيرهم الذين فروا من المدينة ولجأوا إلى المناطق المجاورة.