المبعوث الأممي السابق باليمن.. وزيرا لخارجية موريتانيا

أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، تغييرا في الحكومة، فقد عين مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى #اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون.

وتضمن التعديل الحكومي دمج وزارة الثقافة والصناعة التقليدية مع وزارة العلاقات مع البرلمان، وتعيين الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ وزيرا للوزارة الجديدة ناطقا رسميا باسم الحكومة.

وأخرج التعديل الجزئي من الحكومة كلا من إسلك ولد أحمد إزيد بيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون وهاوا تانديا وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ووزيرة الطفولة والأسرة ميمونة بنت التقى ووزير الشباب والرياضة محمد ولد جبريل.