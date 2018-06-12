ليبيا..قتلى في هجوم انتحاري مزدوج بدرنة

أعلن #الجيش_الليبي، الثلاثاء، سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين خلال هجوم انتحاري مزدوج، في منطقة شيحا بمدينة درنة شرق #ليبيا.

يأتي هذا الهجوم، بالتزامن مع تقدّم قوات الجيش الليبي لتحرير المساحة الصغيرة المتبقة من مدينة #درنة وطرد العصابات الإرهابية من آخر معاقلها بالمدينة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي في بيان لها عبر صفحتها بموقع #فيسبوك، إن "الهجوم الانتحاري تمّ صباح الثلاثاء بسيارتين مفخختين، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى المدنيين وسقوط أحد المنازل على ساكنيه".

ويأتي هذا الحادث، بعد ساعات من تنفيذ عملية انتحارية استهدفت قوات الجيش الليبي المتمركزة بأحياء مدينة درنة، راح ضحيتها اثنان من الجنود وجرح 3 آخرون، وهو مؤشر يفضح تهاوي الجماعات الإرهابية، بلجوئها إلى العمليات الانتحارية، كحلّ أخير لعرقلة تقدّم الجيش الليبي نحو تحرير كامل المدينة من الإرهاب.