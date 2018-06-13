ليبيا.. مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية

تعتزم الأطراف السياسية في #ليبيا تشكيل حكومة وحدة وطنية بالاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، في خطوة تهدف إلى إنهاء الانقسام السياسي ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمشاكل الأمنية، قبل حوالي 6 أشهر على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وكشف النائب بالبرلمان، #صالح_فحيمة، وجود "مفاوضات قائمة بين بعض أعضاء المجلس الرئاسي وعدد من نواب البرلمان للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية ومنحها الثقة"، مضيفا أنه "تم تقديم العديد من المقترحات من الطرفين، وهناك اتجاه لضمان التمثيل المتساوي لكل مناطق ليبيا في تشكيلة الحكومة".

وأوضح فحيمة في تصريح للعربية.نت، أن "المقترح الحالي قائم على أساس أن المجلس الرئاسي ورئيسه #فائز_السراج هم من سيقودون الحكومة ويتوّلون تشكيلها باقتراح الوزراء، على أن يقوم البرلمان بمنحها الثقة".

ومن شأن هذه الحكومة التي يتوقع أن يتمّ الإعلان عنها بعد عطلة عيد الفطر، أن تنهي الانقسام السياسي في ليبيا، بوجود حكومتين، واحدة في مدينة #البيضاء شرق #ليبيا ويقودها عبدالله الثني، وأخرى في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، وتفتح الطريق أمام توحيد مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية والأمنية.