شاهد.. جيش ليبيا يدمر آليات القوات المهاجمة لـ"الهلال"

نفّذ سلاح الجو الليبي خلال ساعات صباح الأولى، الأحد، ضربات جوية ناجحة على مواقع وتمركزات القوات التي نفذت الهجوم على منطقة #الهلال_النفطي_الليبي، وذلك في محيط منطقة الهلال النفطي.

ونشرت "شبعة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الليبي فيديوهات تظهر انفجارات في مخازن للذخيرة تابعة "للقوات المعادية" وسط أصوات تحليق الطيران الكثيف.

وكشف مصدر عسكري تابع للجيش لـ"العربية.نت" أن الضربات الجوية لم تقتصر على تدمير مخازن الذخيرة، بل تمكنت أيضاً من تدمير دبابات وآليات أخرى.

من جهته، أعلن فريق الطوارئ في الهلال الأحمر الليبي فرع أجدابيا، على صفحته الرسمية مساء الجمعة، عن تسلُّمه لـ28 جثة من قتلى الاشتباكات الدائرة في منطقة الهلال بين قوات الجيش والقوات المهاجمة.

في سياق متصل، أوضح المصدر العسكري أن العملية الجوية التي أعلن الجيش عن انطلاقها مساء السبت جاءت "لملاحقة فلول القوات المهاجمة حول منطقة الهلال سيما جنوبه في عرض الصحراء"، مؤكداً إصابة قيادات كبيرة من بينها أحمد التاجوري، وهو قائد في منظمة "سرايا الدفاع عن بنغازي" الإرهابية خلال القصف الجوي أمس.

وعن تكوين القوات المهاجمة، التي يترأسها إبراهيم الجضران، آمر "حرس المنشآت النفطية" السابق، أكد آمر "غرفة عمليات أجدابيا" التابعة للجيش الليبي العميد فوزي المنصوري، في تصريحات تلفزيونية ليل السبت، أنها "قوات مؤلفة من بقايا سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية ومن داعش أيضا، إضافةً لمشاركة فصائل من المعارضة التشادية".

وأكد المنصوري أن قوات الجيش لا تزال ترسل عدداً من كتائبها لتعزيز تواجدها في منطقة الهلال النفطي، وتستعد لإطلاق حملة برية عقب الحملة الجوية لتعقب فلول القوات المهاجمة داخل الأراضي الليبية لإنهاء وجودها.