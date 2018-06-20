ليبيا.. انتحاري يفجر نفسه ويقتل 4 عناصر أمن في درنة

قال متحدث عسكري إن مفجراً انتحارياً كان يرفع علماً أبيض قتل أربعة من أفراد قوات الأمن في شرق ليبيا في مدينة درنة اليوم الأربعاء عندما قاد سيارته الملغومة باتجاه مجموعة من الجنود.



وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم بالجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر إن سيارة شيفروليه بيضاء اقتربت من الجنود في وسط درنة وطلبت مغادرة منطقة القتال لكن الانتحاري فجر الشحنة الناسفة.



ويقاتل الجيش الوطني الليبي للسيطرة على درنة آخر مدينة في شرق ليبيا خارج قبضته بعد أن شن هجوما بريا على متطرفين الشهر الماضي.