الأمم المتحدة: غرق 220 مهاجراً خلال أيام قبالة ليبيا

ذكرت مفوضية #الأمم_المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، أن ناجين أفادوا بغرق نحو 220 شخصا قبالة سواحل #ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية وهم يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وقالت المفوضية في بيان، إن خمسة فقط نجوا من قارب غارق كان يقل 100شخص يوم الثلاثاء، بينما غرق في نفس اليوم قارب مطاطي يحمل 130شخصا مما أدى إلى غرق 70 شخصا.

وأضافت أن لاجئين ومهاجرين تم إنقاذهم أفادوا بغرق ما يربو على 50 شخصا كانوا معهم على قارب.



وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنها تشعر بالفزع من الأعداد المتزايدة للاجئين والمهاجرين الذين يفقدون أرواحهم في البحر، وتدعو إلى تحرك دولي عاجل لتعزيز جهود الإنقاذ في البحر من قبل الأطراف المعنية والقادرة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية في البحر المتوسط".