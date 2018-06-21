سفير تونس بموسكو: روسيات اتصلن علينا للزواج من مشجعينا

قال سفير تونس في روسيا، محمد علي الشيحي، اليوم الخميس، إن فتيات روسيات توجهن إلى السفارة التونسية وطالبن بمعرفة الإجراءات المطلوبة للزواج من شباب توانسة متواجدين لتشجيع المنتخب التونسي، الذى يشارك في كأس العالم 2018.

وأوضح السفير التونسي فى تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أن سلوك الجمهور التونسى كان مهذبا ومنضبطا ولم يتسببوا في أي مشاكل، وكان حضورهم راقياً جداً. وفق ما نقلت وسائل إعلام تونسية عن الإذاعة.

وأشار إلى أن السفارة تدخلت لدى السلطات الروسية لتسهيل وحل بعض الإشكاليات التي واجهت التونسيين الذين حضروا مباريات كأس العالم.

ويواجه المنتخب التونسي بلجيكا يوم السبت المقبل على أن تختتم مشوار منافسات المجموعة السابعة يوم الخميس التالي أمام بنما.