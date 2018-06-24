الجيش الليبي يستعد لاقتحام الحي الأخير في درنة

تستعد قوات الجيش خوض المعركة الأخيرة ضد جيوب المجموعات الإرهابية في آخر معاقلها بمدينة درنة.

وبحسب مصدر عسكري بغرفة عمليات عمر المختار، التابعة للجيش فإن وحدات عسكرية قامت بحصار المجموعة الإرهابية الأخيرة بشارع المغار بالمدينة منتظرة أوامر عسكرية ببدء اقتحامها قريباً.

وأوضح المصدر لــ"العربية.نت" أن الجيوب الأخيرة للإرهابيين باتت محاصرة داخل شارع المغار من خلال ثلاثة محاور ورصدت تحركاتها بدقة حيث ستجري العملية العسكرية المرتقبة بشكل سريع تلافياً لوقوع أضرار جسيمة في ممتلكات المدنيين بالشارع الأخير.