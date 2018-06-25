مشاهد حصرية لقناة "العربية" من داخل درنة الليبية

تمكنت قناة "العربية"، الاثنين، من دخول مدينة درنة الليبية.



وذكرت مصادر للعربية أن قائد الجيش الوطني، خليفة حفتر، سيعلن خلال ساعات استعادة المدينة بالكامل.

وكان الجيش الليبي شن حملة عسكرية لطرد مقاتلي داعش من درنة الساحلية. حيث كان التنظيم يتحصن زارعا الألغام في الشوارع، بينما انتشر القناصة على سطوح الأبنية.

هذا وتستعد قوات الجيش لخوض المعركة الأخيرة ضد جيوب المجموعات الإرهابية في آخر معاقلها بمدينة درنة.

وبحسب مصدر عسكري بغرفة عمليات عمر المختار، التابعة للجيش فإن وحدات عسكرية قامت بحصار المجموعة الإرهابية الأخيرة بشارع المغار بالمدينة، منتظرة أوامر عسكرية ببدء اقتحامها قريباً.

وأوضح المصدر لــ"العربية.نت" أن الجيوب الأخيرة للإرهابيين باتت محاصرة داخل شارع المغار من خلال ثلاثة محاور ورصدت تحركاتها بدقة حيث ستجري العملية العسكرية المرتقبة بشكل سريع، تلافياً لوقوع أضرار جسيمة في ممتلكات المدنيين بالشارع الأخير.