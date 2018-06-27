السجن 22 عاما لمدبر الهجوم على دبلوماسيي أميركا ببنغازي

صدر، الأربعاء، حكم بالسجن 22 عاماً على أحمد أبو ختالة، مدبر الهجوم الدامي على المجمعات الدبلوماسية الأميركية في #بنغازي بليبيا يوم 11 أيلول/سبتمبر 2012، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب واتهامات أخرى، وفق وزارة العدل الأميركية.



وأظهرت الأدلة الحكومية أن أبو ختالة قاد مجموعة مسلحة متطرفة اسمها أبو عبيدة ابن الجراح، نفذت هجوم بنغازي.



وكانت هيئة محلفين أميركية قد دانت في تشرين الثاني/نوفمبر أبو ختالة، وهو ليبي، في أربعة فقط من 18 تهمة كان يواجهها، وبرأته من تهم، بينها القتل.



وقتل السفير الأميركي، كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أميركيين آخرون في الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأميركي في بنغازي.

وقالت الحكومة الأميركية إن أبو ختالة عمل على التحريض على العنف في الشهور التي سبقت الهجوم على البعثة الأميركية في ليبيا. وذكرت وزارة العدل أنه قام هو وأعضاء آخرون في جماعته في أيلول/سبتمبر بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة للتحضير للهجوم.



يشار إلى ان أبو ختالة هو أول شخص يحاكم فيما يتصل بهجوم بنغازي. واستجوبه مسؤولو المخابرات الأميركية في البداية ثم مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) لاحقاً. وتنازل أبو ختالة عن حقه في الحديث أولاً مع محام واستخدم الادعاء أقواله في المحاكمة.



من جهته، قال متحدث باسم مكتب الادعاء الاتحادي الأميركي في مقاطعة كولومبيا إن أبو ختالة أدين بتهم التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين وتقديم دعم مادي لإرهابيين وتدمير ممتلكات وحمل واستخدام سلاح نصف آلي في جريمة.