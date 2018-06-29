الجيش الليبي يحذّر من إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية بالجنوب

حذّر الجيش الليبي، اليوم الجمعة، من رغبة بعض الأطراف الدولية إنشاء وجود عسكري لها في بعض مناطق الجنوب الليبي، بحجة التصدّي للهجرة غير الشرعية، وذلك ردا على مقترح إيطالي بإنشاء "مراكز استقبال وتحديد هوية المهاجرين" جنوب ليبيا.

وحذرت القيادة العامة للجيش في بيان لها هذه الأطراف من القيام بهذا العمل، معتبرة أن هذه الخطوة "تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي، وتمثل اعتداء سافرا على الدولة الليبية وسيادتها وأراضيها"، مشددة على أنها قادرة على "حماية الدولة الليبية وحدودها وشعبها ومؤسساتها ومنشآتها ومقدراتها الاقتصادية، ضدّ أيّ تصرّف يمثل عدوانا وانتهاكا للسيادة الوطنية".

وكانت وسائل إعلام إيطالية، تحدثت أمس الخميس، عن اتفاق عقد بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخلية إيطاليا، ماتيو سالفيني، لإقامة قاعدة عسكرية إيطالية في مدينة غات جنوب ليبيا، تتمركز بها قوات خاصة وشرطة حدود إيطالية لمكافحة الهجرة.