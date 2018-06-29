ليبيا.. مخاوف من غرق 100 مهاجر قرب سواحل طرابلس

كشف مسؤول في خفر السواحل الليبي، الجمعة، أن هناك مخاوف من غرق نحو 100 شخص كانوا على متن قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل غرب ليبيا. وأضاف أن خفر السواحل أنقذ 14 شخصا إلى الشرق مباشرة من العاصمة طرابلس.

يذكر أن ليبيا تعتبر محطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا، وعادة يركبون قوارب مطاطية متهالكة يوفرها لهم المهربون. ويتمكن البعض من الوصول إلى المياه الدولية حيث يأملون في أن تنتشلهم سفن دولية، لكن أعدادا متزايدة من القوارب يتم اعتراضها من قبل خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي ويجري إعادة المهاجرين إلى ليبيا.

وقفزت أعداد المهاجرين في 2014 عندما تفاقم الصراع في ليبيا، وعبر أكثر من 650 ألف مهاجر البحر المتوسط منذ ذلك الحين.

لكن حركة الهجرة تباطأت منذ يوليو/تموز الماضي عندما تفككت جزئيا شبكات تهريب على الساحل الليبي المطل على البحر المتوسط تحت ضغط إيطالي كبير.

وسجلت وزارة الداخلية الإيطالية هذا العام وصول ما يزيد على 11400 مهاجر فقط من ليبيا، وهو انخفاض بأكثر من 80 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في عامي 2016 و2017.