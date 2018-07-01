جريمة مروعة تهز ليبيا.. طبخ 3 شبان أحياء في ماء مغلي

اهتزّت ليبيا على وقع جريمة بشعة ووحشية راح ضحيتها 3 شبّان، تم طبخهم وهم أحياء في ماء مغلي داخل قدر كبير، والتنكيل بهم بعد موتهم، وذلك في منطقة العجيلات غرب العاصمة طرابلس.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، صور جثث الأشخاص الثلاثة بعد العثور عليهم، ووثقت مدى بشاعة وفظاعة الطريقة التي قتلوا بها، وغرابة هذه الحادثة، حيث ظهروا مكبلي الأرجل وعلى أجسادهم آثار الحرق والتعذيب.

وتبعا لذلك، أعلن البحث الجنائي التابع لمديرية أمن صبراتة التابعة لحكومة الوفاق في #ليبيا، أنه فتح تحقيقا في الواقعة لمعرفة مرتكبي الجريمة، لافتا إلى ضرورة عدم الانجرار إلى ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف إثارة الفتنة بين صبراتة والعجيلات.