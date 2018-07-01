وفاة الممثل الجزائري عمار معروف عن 76 عاما

توفي اليوم الأحد #الممثل_الجزائري_عمار_معروف عن عمر ناهز 76 عاما إثر أزمة صحية ألمت به مؤخرا.

وتعرض معروف لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى مستشفى مصطفى باشا في #الجزائر العاصمة منتصف شهر يونيو حزيران الماضي.

ونعاه وزير الثقافة الجزائري #عزالدين_ميهوبي في تغريدة على تويتر كتب فيها "تلقيت هذا الصباح خبرا محزنا. لقد رحل عنا الممثل المسرحي والسينمائي الكبير عمار معروف. وعلى إثر هذه الفاجعة أتقدم بتعازي الخالصة لعائلة فقيد الفن الجزائري، راجيا من العلي القدير أن يتغمد روح المرحوم بواسع رحمته".

ولد معروف عام 1942 وبدأ مشواره الفني مع المسرح الذي عشقه وقدم عليه رصيده الأكبر من الأعمال الفنية.

شارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية مثل (المصير) و(الامتحان الصعب) و(جروح الحياة) و(قلوب في صراع) كما ظهر في بعض الأفلام السينمائية مثل (معركة الجزائر) للمخرج الإيطالي جيلو بونتيكورفو.