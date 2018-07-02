الجزائر.. البرلمان يدعم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

دعا البرلمان الجزائري، الرئيس عبد العزيز #بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة، لتتسع بذلك دائرة المؤيدين لاستمراره في السلطة، وذلك قبل أقل من عام على موعد الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس مجلس الأمة (البرلمان)، عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين، في الكلمة التي ألقاها خلال إشرافه على اختتام الدورة البرلمانية الربيعية، إنّ "المجلس بكل أعضائه يدعو لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لـ #عهدة_خامسة ومواصلة المسيرة".

وبرّر صالح دعمه لبقاء بوتفليقة (81 سنة) في منصبه، إلى صعوبة المرحلة القادمة، والتي قال إنّها "تستدعي ذلك وتحتم استمرارية صانع الأمن"، مشدّدا على أن المناورات التي تحاك ضد الجزائر، "تستلزم ترتيب الأولويات السياسية للدولة في الاتجاه الذي يخدم المصلحة العليا للبلاد".

ولم يعلن بوتفليقة الذي تنتهي ولايته الرابعة في النصف الأول من عام 2019، حتّى الآن موقفه من الترشح لعهدة خامسة، لكن اتساع دائرة المؤيدين لهذه المشروع السياسي من الأطراف المهيمنة على دواليب الدولة، تؤشر إلى أن بوتفليقة بات قريبا من الحفاظ على منصبه والاستمرار في السلطة، رغم الغموض الذي يحيط بحاله الصحيّة.

وكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى، دعا قبل حوالي أسبوعين، بوتفليقة إلى "الاستمرار في أداء مهمته وتضحيته في خدمة الجزائر"، وقال إن حزبه (التجمع الوطني الديمقراطي) يؤكد له دعمه للاضطلاع بعهدة جديدة كرئيس للجمهورية، معتبرا "أنه التزام من أجل الاستمرارية والاستقرار، من أجل #الجزائر ".