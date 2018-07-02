المغرب يعتقل 4 موالين لداعش خططوا لهجمات

أعلن المغرب إيقاف 4 أشخاص مشتبه في موالاتهم لتنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب بيان صحافي لوزارة الداخلية المغربية، فإن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم ما بين 19 و24 سنة، وينشطون في 4 مدن مغربية، أهمها الدار البيضاء وطنجة.

وكانت العناصر تعمل على اكتساب مهارات في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، بهدف القيام بتنفيذ عمليات إرهابية، وفق البيان.

وانخرط الدواعش المغاربة، وفق مكتب محاربة الإرهاب في المغرب، في "الأجندة التخريبية لداعش"، وفي "الإشادة والدعاية للتنظيم الإرهابي".

وضبط مكتب محاربة الإرهاب عند الداعشيين المغاربة، أجهزة إلكترونية مختلفة، ومخطوطات ومنشورات تمجد الفكر المتطرف لداعش، مع أسلحة بيضاء.

وكشفت التحقيقات الأولية أن أحد المشتبه فيهم كان على صلة وثيقة، بأحد الموقوفين في خلية إرهابية داعشية فككتها السلطات المغربية والإسبانية مؤخراً.