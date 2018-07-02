نجم منتخب المغرب متهم بالقتل ومستقبله الكروي على المحك

بدأ القضاء المغربي، اليوم الاثنين، #محاكمة_نجم_المنتخب_المغربي لكرة القدم وفريق شالكة الألماني #أمين_حارث، بعدما تسبب في حادث سير مميت نهاية الأسبوع الماضي بمدينة مراكش، حيث قتل شابا دهسا بسيارته.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، وقع الحادث خلال تسابق 3 سيارات بسرعة كبيرة فجر السبت الماضي، في إحدى شوارع مدينة مراكش جنوب #المغرب، إحداها كان يقودها حارث، في وقت كان شاب يعبر الطريق، فصدمه صدمة قويّة أودت بحياته، قبل أن يحاول الفرار إلا أن محاصرة المواطنين الذين كانوا حاضرين لسيارته، حال دون ذلك.

وبعد هذا الحادث، وجد هذا اللاعب الذي عاد للمغرب بعد إقصاء منتخب بلاده من #مونديال_روسيا من أجل قضاء عطلة، نفسه، في ورطة كبيرة قد تعصف بمستقبله الكروي، حيث بات مهدّدا بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد أن وجهت له تهمة قتل شاب لم يتجاوز عمره 30 سنة.

ورغم أن النيابة العامة، أمرت بالإفراج عنه بعد الحادث، إلاّ أنها قامت بسحب جواز سفره، لضمان حضوره جلسات المحاكمة لحين انتهاء القضيّة والحيلولة دون مغادرته البلاد، وفي أوّل جلسة، قرّر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، اليوم الاثنين، تأجيل الاستماع لهذا اللاعب.

ويواجه حارث (21 سنة) عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات، الأمر الذي قد يهدّد مستقبله الكروي، خاصة بعد تمسك عائلة الضحية بتطبيق القانون دون أي مماطلة، حيث تنص مدونة السير في المغرب، على سجن كل من كان سببا في حادث سير يؤدي إلى وفاة شخص من 3 أشهر إلى 5 سنوات، وتتضاعف العقوبة إن كانت السرعة تتجاوز 50 كيلومترا في الساعة وإن حاول الفرار، وهما حالتان تطاردان اللاعب المغربي.

ويلعب أمين حارث في فريق شالكة الألماني، الذي أحرز معه جائزة أفضل لاعب صاعد بالدوري الألماني لكرة القدم موسم 2017-2018، إذ تألق حارث في موسمه الأول مع شالكة وساهم في احتلال فريقه وصافة الدوري خلف البطل بايرن ميونخ والتأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد أن شارك في 31 مباراة، سجّل خلالها ثلاثة أهداف وصنع ستة.