ليبيا تردّ بالمثل على قرار مصر رفع رسوم دخول الليبيين

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة شرق #ليبيا، مساء الاثنين، رفع #رسوم الدخول والخروج للمصريين ومركباتهم إلى الأراضي الليبية، وذلك ردّا على قرار السلطات المصرية برفع رسوم عبور الليبيين.

ووافق رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، على الاقتراح الذي قدّمه وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، والقاضي بضرورة اتخاذ إجراء مماثل من جانب ليبيا، بعد رفع مصر من رسوم دخول وخروج المواطنين الليبيين والمركبات إليها، خاصة أن الاتفاقيات الموقعة معها تجسد مبدأ المعاملة بالمثل.

وكانت السلطات المصرية بدأت الاثنين، تطبيق رسوم جديدة على المسافرين الليبيين وعلى الشاحنات وغيرها، فرضت بمقتضاها على كل مواطن ليبي دفع 400 جنيه مصري، بعد أن كانت قيمة الرسوم لا تتجاوز 120 جنيها مصريا، وهو القرار الذي أثار غضب الليبيين وسخطهم، ودفع ببعض الشباب إلى الاعتصام بالمنافذ البرية بين البلدين، احتجاجا على هذه الزيادة المفاجئة، التي اعتبروا أنّها لم تراع فيها ظروف المواطنين الليبيين الصعبة.