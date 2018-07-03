هل يدين قضاء المغرب لاعب منتخب كرة القدم بتهمة القتل؟

قررت النيابة العامة في #المغرب، متابعة قضائية في المرحلة الابتدائية، في حالة سراح، ضد #أمين_حاريث، لاعب منتخب المغرب الوطني لكرة القدم ولاعب نادي "شالكه 04" الألماني.

وقدم حاريث كفالة مالية وصلت حوالي 1000 دولار أميركي للمحكمة في مدينة مراكش في جنوب المغرب.

وسيمثل اللاعب أمام المحكمة يوم 11 يوليو الجاري لمحاكمته بتهمة "القتل الخطأ"، وأيضا تهمة "التسبب في حادث مروري مفضٍ للموت".

موضوع يهمك بدأ القضاء المغربي، اليوم الاثنين، #محاكمة_نجم_المنتخب_المغربي لكرة القدم وفريق شالكة الألماني #أمين_حارث، بعدما تسبب في... نجم منتخب المغرب متهم بالقتل ومستقبله الكروي على المحك المغرب العربي

وصدم اللاعب المغربي نهاية الأسبوع الماضي، ليلة السبت الأحد، شخصاً في #حادث_مروري، وتوفي الشخص المصدوم لاحقاً في المستشفى.

هذا وقامت عائلة اللاعب المغربي، بتقديم العزاء في بيت الشخص الذي توفي بعد الحادث المروري، وتتضارب الأخبار حيال "وجود اتفاق لحل ودي" للقضية، وتنازل عائلة الضحية قضائيا، وحجزت السلطات المغربية جواز سفر اللاعب أمين حاريث.

ويبلغ الشاب المغربي، الذي لقي مصرعه بعد صدمه بالسيارة من حاريث، 28 عاما.

بدوره تقدم النادي الألماني لكرة القدم بالتعازي لأسرة الضحية، معلنا مساندته للاعبه أمين حاريث.