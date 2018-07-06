إيطاليا تدعو لإنهاء حظر الأسلحة على ليبيا

أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، الخميس، أن بلاده تريد إنهاء حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على #ليبيا، لمساعدتها على مكافحة مهربي البشر ووقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.



وقال سالفيني، وهو زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف المناهض للهجرة، للصحافيين، إنه لا يريد أن يرى أي قارب مهاجرين يغادر السواحل الليبية متجهاً لإيطاليا، مشيراً إلى أنه ينبغي للحلفاء الأوروبيين فعل المزيد للمساعدة في إغلاق المسارات البحرية التي يسلكها المهاجرون.



وأضاف، بعد محادثات مع نائب رئيس الوزراء الليبي، أحمد معيتيق: "هدفي هو عدم وصول قارب واحد إلى هنا... الهدف هو أن يأتي من لهم الحق في القدوم إلى #إيطاليا بالطائرة، ويُفضل في الدرجة الأولى".



وشهدت إيطاليا وصول أكثر من 640 ألف مهاجر لسواحلها منذ 2014. وعلى الرغم من أن ذلك العدد انخفض بشكل حاد في العام المنصرم، إلا أن سالفيني وضع الهجرة على رأس جدول أعماله السياسي، مما ساعد على الدفع بحزبه إلى سدة الحكم.



وقال إن أحد أولوياته هي رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011 مع انزلاق البلاد نحو الاضطرابات بعد الإطاحة بمعمر القذافي.



وتابع: "مهربو البشر ومهربو الأسلحة يتجاهلون بوضوح (الحظر) ويسلحون أنفسهم كيفما شاؤوا بينما الجهات الوحيدة الممنوعة هي السلطات الشرعية"، لافتاً إلى أن قاربين للبحرية الليبية عالقان في ميناء إيطالي بسبب العقوبات.



وكرر معيتيق الدعوة من جانبه وقال إن من غير المقبول قول إن ليبيا لا تساعد فيما يخص الهجرة مع إبقاء حظر الأسلحة الذي يعرقلها مفروضا.



وأصدر سالفيني توجيهات اليوم الخميس للجان الإيطالية المسؤولة عن التعامل مع طلبات المهاجرين، وطالبهم بالحذر من إصدار الكثير من التصاريح بناء على أسباب متعلقة بالحماية الإنسانية.



وأشار إلى أن مثل تلك التصاريح زادت بنسبة 28 بالمئة هذا العام حتى الآن.



وقال في تغريدة "لقد طلبت شخصيا السرعة والاهتمام بالترحيب بمن يفرون حقا من الحرب لكن بالنسبة لمن ليس لهم الحق في البقاء فيجب منعهم".



وزار سالفيني ليبيا الشهر الماضي بعد فترة وجيزة من توليه المنصب وقال إنه سيزورها مجددا قريبا كما سيزور دولا أخرى في شمال أفريقيا.



وقال "إذا لم نمنع التدفقات من الجنوب، فهذه مشكلة للجميع ولذلك آمل في أن أوقظ الضمير الأوروبي الخميس المقبل بشأن الحاجة للتدخل بشكل عاجل" في إشارة إلى اجتماع لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف "الموقف خطير".



وقال إن مجموعة وصلت مؤخرا إلى بلاده تضم مهاجرين جددا تم طردها كما خصصت الحكومة مزيدا من الموارد لإجراء عمليات ترحيل جماعية. لكنه قال إنه يريد إتاحة ممرات إنسانية لطالبي اللجوء الحقيقيين.



وأضاف "لقد قلت دائما إنني أؤيد الممرات الإنسانية وسأواصل دعمي لها. أريد عملية هجرة منظمة وآمنة لمن لهم الحق في القدوم إلى إيطاليا".