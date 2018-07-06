الخطوط الليبية توقف كافة رحلاتها إلى تونس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية التي تديرها #حكومة_الوفاق الوطني، مساء الخميس، إيقاف جميع رحلاتها إلى المطارات التونسية حتى إشعار آخر، بسبب وجود خلاف حول رئاسة مكتبها في #تونس.

وقالت الشركة في بيان لها: "نظرا لما قامت به السلطات المختصة في تونس بتمكين شخص غير مخول من الاستيلاء على مكتب شركة الخطوط الجوية الليبية في تونس، ونظرا لعدم استجابة السلطات التونسية لنداءات إدارة الشركة والحكومة، عليه تعلن شركة الخطوط الجوية الليبية إيقاف كافة رحلاتها إلى كافة المحطات بتونس إلى حين إشعار آخر".

وتقوم شركة الخطوط الجوية الليبية الناقل الجوي الرئيسي في #ليبيا، بتسيير رحلات يومية بين ليبيا وتونس، يستفيد منها آلاف المسافرين الليبيين، خاصة بعد توقف نشاط شركة الخطوط التونسية التي كانت تستحوذ على الخط بين البلدين منذ حوالي 4 سنوات، بسبب الاضطرابات الأمنية داخل ليبيا.

وتعد الوجهة التونسية واحدة من أهم الخطوط التي تشتغل عليها شركات النقل الجوي في ليبيا، بسبب الطلب المتزايد من الليبيين على الدولة الجارة التي باتت مطاراتها بوابة عبور بين ليبيا وأوروبا، بعد تعليق جميع الرحلات الجوية بين ليبيا والدول الأوروبية، ومنع الطيران الليبي من دخول معظم مطارات العالم.

ومن شأن قرار شركة الخطوط الليبية تعليق رحلاتها إلى تونس، أن يزيد من معاناة المواطنين #الليبيين من سوء خدمات النقل الجوي، إضافة إلى تعثّر العديد من الأنشطة السياحية والتجارية بين البلدين، وكذلك تعطل نقل المرضى الليبيين إلى المصحات التونسية.