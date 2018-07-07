ليبيا.. مقتل شخصين واختطاف آخرين بهجوم على محطة مياه

أعلنت إدارة مشروع النهر الصناعي، الذي يدير تدفّق المياه في #ليبيا، مقتل اثنين من عامليه واختطاف آخرين، في #هجوم_مسلح على محطّة المياه بموقع #تازربو، جنوب شرقي ليبيا.

وقالت الإدارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم السبت "تعرّض موقع تازربو، فجر اليوم، لهجوم مسلح من قبل الجماعات الإرهابية، أسفر عن مقتل المهندس هشام محمود هاشم، وفرد كتيبة حماية النهر حسين إبراهيم الزوي، كما قامت الجماعات المسلحة بخطف فردين من كتيبة حماية النهر وهما: فايز بوخديجه، وناجي الابيرش، وكذلك نهب وسرقة جميع السيارات والتموين بالموقع".

وهذا ثاني هجوم يستهدف مقر توزيع المياه الرئيسي في ليبيا خلال يومين، بعد أن خطفت مجموعة مسلّحة مجهولة أمس الجمعة، 4 مهندسين أجانب من مقرّ منظومة النهر بجبل الحساونة، وقاموا باقتيادهم إلى جهة مجهولة، حيث لا يزال مصيرهم مجهولا.

وتحسبا لهجمات أخرى، أعلنت إدارة الجهاز بأنّها ستتولى ترحيل العائلات والمستخدمين ضمانا لسلامتهم، كما طالبت الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لحماية وتأمين مرافق ومحطات المياه.